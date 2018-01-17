Sanatçı Turan Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Yatağan Merkez Yeni Mahalle Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına sanatçının eşi Müzeyyen, çocukları Ozan ve Ezgi Özdemir, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Turan Özdemir'in yakın dostu Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık, sinema ve tiyatro camiasından yakın dostları ve vatandaşlar katıldı. Sanatçı Turan Özdemir’in ağabeyi Esat Özdemir, “Ani bir ölüm oldu. Çok üzüldük. Kalp krizi sonucu öldü. Bir hafta önce beraberdik. Geçen hafta Cuma günü Bodrum’a uğurladım. Bodrum’dan da İstanbul’a gideceğini söyledi” dedi.

“Dondurmam Gaymak” filminde Özdemir'in eşi rolünü oynayan Gülnihal Demir, “İlk profesyonel anlamdaki rol arkadaşımdı. Değerli bir insandı. Sözün bittiği yerdeyiz. Şok olduk, beklemiyorduk. Üzgünüz. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun” dedi.

Yönetmen Yüksel Aksu ise, “Anlatacak bir şey yok. Ağabeyini kaybetmiş gibi oluyorsun. Oyuncun olunca evladın gibi oluyor. Başka ve farklı bir duygu. Henüz salim bir his içinde değilim” diye konuştu.

Sanatçı Emin Gürsoy, “Güzel bir insandı. Şuraya bakıyorum çok seveni varmış. Kendisini 1986 yılından bu yana tanırım. Benim hocam sayılırdı kendisi. Beni konservatuvara hazırlayan kişiydi. Ben eksikliğini hissedeceğim” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Sadece Yatağan ve Muğla için değil, Türkiye için de çok önemli bir kayıp. Gösterdiği sanatsal faaliyetler ve performans ile özellikle Dondurmam Gaymak'ta aldığı rol ve o rolü yerine getirmekle ilgili gösterdiği büyük kabiliyetle Türk sinema tarihine işlenmiş durumda. Gerek Yatağan Belediye Başkanım, gerekse bizler üzerimize düşen ne varsa onunla ilgili, onun gelecek nesillere tanıtılması ile ilgili gerekli olan çabayı göstereceğiz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

İstanbul’da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Turan Özdemir’in cenazesi, Yeni Mahalle Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yatağan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının toprağa verilmesi esnasında yakın dostu yönetmen Yüksel Aksu gözyaşlarına hakim olamadı.

Turan Özdemir kimdir?

11 Ekim 1952 yılında Muğla’nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Turan Özdemir, tiyatro, sinema, dizi oyunculuğu ve seslendirme sanatçılığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Özdemir, bir süre İzmir Devlet Tiyatrosunda görev yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti. 2001 yılında kamera karşısına geçerek sinemada karar kılan oyuncu, en büyük çıkışını yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı ‘Dondurmam Gaymak’ filminde başrol oynayarak yaptı. Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında seslendirme sanatçılığı yapıyordu. Turan Özdemir, ‘Pis Yedili’ (dizi) ‘Geniş Aile’, ‘Mevlana Aşkın Dansı’, ‘Kadın İsterse’, ‘Cennet Mahallesi’, ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Aslı ile Kerem’ gibi dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.

Berna Kuş

