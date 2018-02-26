Diğer
Kategoriler

Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ünlü sanatçılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğum gününü kutladı

26 Şubat 2018 16:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçıları Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti. Görüşmeye Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut katıldı. Kabülde sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle Afrin'de gerçeleştirilen Zeyti Dalı harekatı ile ilgili desteklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunduğu görüşmede, sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı. 

Etiketler: Ajda Pekkan, cumhurbaşkanı erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç