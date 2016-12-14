Beşiktaş’ta yaşan terör saldırısının dördüncü gününde şehitleri anmak için olay yerine gelenler karanfil bırakmaya ve dua etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şehitler Tepesi’ni ziyaret eden aralarında Yavuz Bingöl, Sinan Özen, Deniz Akkaya, Metin Şentürk, Muazzez Ersoy, İzzet Yıldızhan ve Burak Kut’un da bulunduğu birçok sanatçı terör şehitlerini olay yerinde andı. Hain terör saldırısını kınayan sanatçılar birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

"IRAK VE SURİYE GİBİ OLMAYIZ, HİÇ KİMSE HEVESLENMESİN"

Hain terör saldırısını kınayan Yavuz Bingöl, "Geçen cumartesi olan saldırı başka bir saldırı. Direkt polisleri hedef alan bir saldırı. Burnumuzun dibinde Suriye var, Irak var. Bir savaşın içerisindeyiz. Biz büyük bir ülkeyiz. Anadolu çok zengin bir coğrafya. Bağrından Hacı Bektaş’ı, Pir Sultan’ı çıkarmış bir toplumun çocuklarıyız biz. Biz Irak ve Suriye gibi olmayız bir hiç kimse heveslenmesin. Ulusumuzun ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR FARKLILIK GÖZETMEKSİZİN BİRBİRİMİZE SARILIP KUCAKLAMAMIZ GEREKİYOR"

Halkın polise daha çok yardım etmesi gerektiğini söyleyen Sinan Özen, "Ülkemizin başı sağ olsun. Burada şunu söylemek istiyorum. Bence halkımızın polise daha çok yardımcı olup istihbarat anlamında da böyle bilgileri paylaşmalı. Çünkü bu hepimizin içini yakan bir şey, dolayısıyla bu birlik ve beraberliği sağlarsak zannediyorum Allah’ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Ama hepimizin bir olması gerekiyor. Hiçbir farklılık gözetmeksizin bir birimize sarılıp kucaklamamız gerekiyor" diye konuştu.

"ŞUNU BİLMEMİZ LAZIM BU HAİNLİKLER, BU ALÇAKLIKLAR KARŞILIKSIZ KALMAZ"

Büyük bir acı yaşandığını söyleyen Metin Şentürk, "Acımız büyük ama biz acılardan güçlenerek çıkmasını bilen bir ulusuz. Geçmiş tarihimize baktığınızda bunları görürsünüz. Bundan sonra Allah bizim ülkemizi, vatandaşlarımızı, polisimizi, askerimizi böyle acılarla sınamasın. Ama şunu da bilmemiz lazım bu hainlikler, bu alçaklıklar karşılıksız kalmaz. Türk devleti, Türk milleti güçlüdür. Tarih boyunca nice dersler vermeye muktedir olmuştur. Bununda dersi verilecektir. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖĞÜSLERİNİ SİPER EDİP CANLI BOMBANIN ÜZERİNE ATLAMALARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

"Gencecik kardeşlerimizin göğüslerini siper edip canlı bombanın üzerine atlamaları beni çok etkiledi" diyen Burak Kut ise, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, boğazımızın düğümlendiği anlar. Biz hem jeopolitik olarak hem stratejik olarak çok enteresan bölgede olduğumuz için yıllardır bizim üzerimizde oynanan oyunlar bir türlü bitmiyor. Bu maşa meseleleri bir türlü bitmiyor. Şehitlerin anne ve babalarının vakur duruşu beni çok etkiledi. Biz de hep beraber olduğumuzu belirtmek için buradayız. Her zaman da böyle olacak. Biz daha güçlenerek çıkacağız. Türk milleti olarak çok özel bir milletiz. Tabi ki acımızı içimizde yaşatacağız ama bu birliktelik ruhu dünyaya ibret olacaktır diye düşünüyorum. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.