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Sanatla hayata tutundu

Antalya’da yaşayan Fronto Metafizyel Displazi hastası 21 yaşındaki Mustafa Alper Kocabıyık, çizdiği resimlerle hayata tutunuyor. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi’nden geçen sene mezun olan ve yüzde 78 şekil bozukluğu rahatsızlığı sebebiyle dışarı çıkmayan Alper Kocabıyık’ın en büyük arzusu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek.

Sanatla hayata tutundu

19 Kasım 2016 14:55
Sanatla hayata tutundu - Tıkla İzle

Antalya’da yaşayan Fronto Metafizyel Displazi(şekil bozukluğu) hastası 21 yaşındaki Mustafa Alper Kocabıyık, çizdiği resimlerle hayata tutunuyor. Yüzde 78 oranında şekil bozukluğu hatası olan Kocabıyık, aynı zamanda doğuştan işitme engelli ve kronik kalp hastası. 21 yaşındaki Mustafa Alper Kocabıyık, annesi ve babasının ayrı olmasından dolayı annesiyle birlikte yaşıyor. 4 yaşında eline kalemi alan Mustafa Alper Kocabıyık, ATSO Güzel Sanatlar Lisesi’nden geçtiğimiz sene mezun oldu. Kocabıyık aynı zamanda 2 resim sergisi açtı. Annesiyle birlikte yaşayan Mustafa Alper Kocabıyık’ın en büyük hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve bir iş sahibi olabilmek.

“Çok sayıda ismin portresini çizdi”
Mustafa, sokaktaki insanların sürekli kendisine farklı gözle bakmasından dolayı ise dışarıya çıkmak istemiyor. Sadece annesiyle dışarıya çıkan 21 yaşındaki Fronto Metafizyel Displazi hastası Alper Kocabıyık, birçok sanatçı ve siyasetçinin portrelerini çizdi. Alper'in portrelerini çizdiği isimler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merhum Gazeteci Mehmet Ali Birand da yer alıyor.

“2 yaşında açık kalp ameliyatı oldu”
Oğlunun doğuştan genetik kemik hastası olduğunu dile getiren anne Hafize Öztürk(52), Mustafa’nın ayrıca doğuştan işitme kaybı ve kronik kalp hastalığının bulunduğunu söyledi. Anne Öztürk, “Mustafa’nın vücudundaki tüm kemikler eğri. Biri düzgünse biri eğri. Biri uzunsa biri kısa. Ayak parmakları, elleri kaburgaları hep eğri. Bir de oğlum kronik kalp hastası, sürekli ilaç kullanıyor. İki yaşında açık kalp ameliyatı geçirdi. Heyecana gelemiyor. Resim yaparak, fotoğraf çekerek kendini rahatlatıyor. Doğuştan işitme engelli. Cihaz kullanıyor ve Antalya’da çok nemli olduğundan cihazımız bozuluyor ve onu da yaptıramıyoruz” dedi.

“İnsanların farklı gözle bakmasından dolayı sokağa çıkamıyor”
Resim öğretmeninin yardımıyla bir kaç tane sergi açtıklarını söyleyen Anne Hafize Öztürk, serginin Alper’e moral verdiğini ifade etti. Oğluna hastalığından dolayı insanların sürekli farklı gözle baktığını belirten anne Öztürk, “Sergi oğluma bir destek, moral oldu. Oğlum fotoğraf sergisi de açmak istiyor. Bir de sokakta rahat gezemiyoruz. Bu durum çok sorun oluyor. Mesela bir ekmek almaya gönderemiyorum. Kendi başına çarşı pazara gidebilir ama gitmiyor. Otobüse, tramvaya bindiği zaman herkes birbirine kaş göz işareti yapıyor. Çocuğa bak diye oğlumu işaret ediyorlar. Oğlum şimdi iş istiyor. Belki işe girerse kalbi de rahatlar. Mesela resim biraz onu rahatlattı. Arada bir de sergi açtığımız için daha da mutlu oluyor. İnşallah iş de mümkün olur büyüklerden yardım istiyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek istiyorum”
Otobüste tramvayda ve ya sokakta herkesin kendisine farklı baktığını dile getiren 21 yaşındaki Fronto Metafizyel Displazi hastası Mustafa Alper Kocabıyık, resim çizmeyi ve fotoğraf çektirmeyi çok sevdiğini ifade etti. Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gitmeyi çok istediğini ancak gitseler bile almayacaklarını düşündüğünü belirterek, “Sokakta, otobüste, tramvayda insanlar bana bakıyorlar. Ben de elimle ya da ceketle yüzümü kapatıyorum. Annem sorduğu zamanda çocuklar çok bakıyor diye saklanıyorum gizleniyorum diyorum. Büyük dedeler amcalar büyük ağabeyler çok rahatsız ediyorlar. Resim çizmeyi fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. O biraz kalbimi rahatlatıyor. Fotoğraf çekmeye, resim yapmaya devam edeceğim. Bir de iş istiyorum. Eski evleri kendim çekiyorum bunları sosyal medyaya koyuyorum. Büyükler görür yardımcı olur diye onları paylaşıyorum. Cumhurbaşkanına gitmek istiyorum ama oraya bizi almazlar, ulaşamam ama kendisiyle görüşmek istiyorum. Bir de imkanımız olmadığı için gidemiyoruz” dedi.


Adem Akalan - Harun Erdoğdu

Etiketler: şekil bozukluğu


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