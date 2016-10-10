Açılışı 12 Ekim Çarşamba günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında Crowne Plaza Ümraniye’de gerçekleştirilecek sempozyumun diğer oturumları ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde devam edecek.

Kırka yakın uzman ismin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı ile son elli yıldan bu yana hem sanat pratikleri hem de sanat düşüncesi açısından önem kazanan “gelenek” kavramı etrafında gelişen tartışmalar, yorumlar ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu analizlerin klasik Türk-İslam sanatları, edebiyat, müzik ve mimari gibi alanlara yoğunlaşarak sanat eğitiminin yanı sıra sanat ve düşünce ilişkisine yeni bir bakış açısı kazandırması da hedefleniyor. Toplumsal hafıza mekanizması olarak gelenek ve sanat, toplumların modernleşme süreçlerinde gelenek ve sanat, modern toplumlarda geleneksel sanatın işlevleri ile kutsal- sanat-gelenek ilişkisi gibi ana temalar etrafında sunulacak tebliğler, sempozyum sonrasında da kitaplaştırılarak kalıcı bir çalışma ortaya konulacak. Bunun yanı sıra ileriki yıllarda konunun kimi alt başlıklarına odaklanan seri sempozyumların düzenlenmesi planlanıyor.

Sempozyum programına www.fsm.edu.tr ile sggs.fsm.edu.tr adreslerinden ulaşabilir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre sempozyuma katılmak isteyenler için, 12-13 Ekim tarihlerinde saat 09.00’da Üsküdar İskelesi önünden Ümraniye Belediyesi logolu servis aracının kalkacağı belirtildi.

