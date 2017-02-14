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Sanayi ciro endeksi Aralık'ta yüzde 2,2 arttı

2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı.


14 Şubat 2017 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı aralık ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı.
Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2016 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,9 arttı.

Ana sanayi gruplarında en fazla artış enerjide gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 21,4 ile enerjide gerçekleşti. En fazla artış kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 23,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 15,1 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 15,0 ile diğer imalatlar takip etti.

En fazla azalış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 24,6 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 17,4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve yüzde 9,0 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı takip etti.

Sanayi ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,9 arttı

2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 9,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,2 arttı. 

Etiketler: aralık, Sanayi ciro endeksi


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