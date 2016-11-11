Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Sanayi Ciro Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,6 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 5,7 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 19,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 8,4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve yüzde 7,7 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 59,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 9,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 5,2 ile tütün ürünleri imalatı takip etti.

2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 1,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azaldı.