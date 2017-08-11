Sanayi ciro endeksi Haziran’da yüzde 1,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Haziran ayı sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi ciro endeksi 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,3 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 22,5 arttı.

Ana sanayi gruplarında en fazla azalış enerjide gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 4,9 ile enerjide gerçekleşti.

En fazla azalış kok kömürü ve rafine petrol ürünleri imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 10,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 7,3 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 4,2 ile gıda ürünlerinin imalatı takip etti.

En yüksek artış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 22,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 10,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 2,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.

Sanayi ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı

2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 2,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,8 arttı.