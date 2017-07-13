Sanayi ciro endeksi Mayıs'ta azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 18,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 8,7 ile enerjide gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 58,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 9,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 7,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

En yüksek artış deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 14,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 11,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 9,5 ile tütün ürünleri imalatı takip etti.