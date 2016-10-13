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Sanayi ciro endeksi yükseldi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,6 arttı.

Sanayi ciro endeksi yükseldi

13 Ekim 2016 10:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı 'Sanayi Ciro Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 21,0 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 14,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı.
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 13,2 ile ara malında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 55,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 26,6 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve yüzde 24,2 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 26,1 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 22,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve yüzde 0,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.

Etiketler: Sanayi ciro endeksi


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