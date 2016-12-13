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Sanayi ciro endeksini açıkladı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı.

Sanayi ciro endeksini açıkladı

13 Aralık 2016 10:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2016 yılı Ekim ayı 'Sanayi Ciro Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 10,0 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en fazla artış sermaye malı imalatında gerçekleşti
Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 8,4 ile sermaye malı imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 20,2 ile diğer ulaşım araçlarında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 13,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 13,6 ile diğer imalatlar takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi ciro endeksinde en fazla azalış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 13,1 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 2,4 ile mobilya imalatı ve yüzde 1,6 ile içeceklerin imalatı takip etti.
 

Etiketler: Sanayi ciro endeksi


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