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Sanayi işgücü girdi endeksleri açıklandı (Nisan-Haziran 2017)

Sanayide istihdam yüzde 0,4 arttı.

Sanayi işgücü girdi endeksleri açıklandı (Nisan-Haziran 2017)

25 Ağustos 2017 10:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) sanayi işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 azaldı.

Sanayide çalışılan saat yüzde 0,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 azaldı.

Sanayide brüt ücret - maaş yüzde 4,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret - maaş endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 arttı. 

Etiketler: işgücü girdi endeksleri


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