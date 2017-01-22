Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içerisinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yaparak geçimini sağlayan Cevdet Boduk'un (77) kaldığı kulübeye giden bir sanayi esnafı Boduk'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Esnaf bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni Boduk'un cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.