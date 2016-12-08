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Sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 3,7 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 3,7 arttı.

Sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 3,7 arttı

08 Aralık 2016 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek artış temel eczacılık ürünlerinin imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 20,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve yüzde 12,4 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek azalış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 4,3 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 4,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve yüzde 2,0 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı takip etti.
 

Etiketler: TÜİK


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