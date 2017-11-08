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Sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 10.4 arttı

Sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış gösterdi.

Sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 10.4 arttı

08 Kasım 2017 10:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı ‘Sanayi Üretim Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 arttı
2017 yılı üçüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,9 arttı. 

 

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