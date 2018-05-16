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Sanayi üretimi martta yüzde 7,6 arttı

Sanayi üretimi 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Sanayi üretimi martta yüzde 7,6 arttı

16 Mayıs 2018 10:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,8 arttı 

2018 yılı birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,8 arttı.  

 

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