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Sanayi üretimi Nisan’da yüzde 6,2 arttı

Toplam sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Sanayi üretimi Nisanda yüzde 6,2 arttı

13 Haziran 2018 10:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı sanayi üretim endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı. 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.  

 

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