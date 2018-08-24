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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arjantin’in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısına katıldı

24 Ağustos 2018 21:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arjantin’de düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Salta kentine geldi. Varank toplantı kapsamında önce katılımcı ülkeler için düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Akşam yemeğinde toplantının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Varank düzenlenen programlar kapsamında diğer ülkelerin temsilcileri ile bir dizi temas gerçekleştirdi.
Varank, Salta'daki görüşmeleri sırasında gerçekleştirdiği en önemli temaslardan biri ise Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile yaklaşık 30 dakika süren görüşme oldu. Bakanlar iki ülke arasında yürütülen işbirlikleri geliştirilmesi üzerine konuştu.

 

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