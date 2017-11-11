Sanayici için topraktan elektrik üretiyorlar

Diyarbakır OSB'de yapımı tamamlanarak bir süre önce işletmeye açılan 377 kWp gücündeki GES bölgede faaliyet gösteren sanayicinin yüzünü güldürdü. OSB müdürlük binası ile sanayiciye su sağlayan 5 ayrı sondajın elektrik ihtiyacının GES üzerinden karşılanmasıyla Türkiye’deki en ucuz su sanayiciye sağlandı. Yönetime geldiklerinden beri sanayicinin daha rahat bir ortamda yatırım, üretim yapabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, bu bağlamda GES projesinin faaliyete başladığını ifade etti. 7 dönümlük bir arazide yıllık 530 bin kWh elektrik üretimi sağlayan projenin devreye girmesiyle sondajların elektrik ihtiyacını karşılamaya başladıklarını ve sanayiciye Türkiye’nin en ucuz suyunu verdiklerini kaydeden Karavil, hedeflerinin GES projesini genişleterek kar elde etmek olduğunu, bu bağlamda sanayicinin giderlerini azaltarak rekabet gücünü arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

“Sanayicinin rekabet gücünü arttırma uğraşı içerisindeyiz”

OSB’yi geliştirme ve sanayicinin üzerindeki yükü hafifletme anlamında GES ile güneşten güç aldıklarını vurgulayan Karavil, “Bizim bir amacımız var. ‘OSB’yi nasıl geliştirip, sanayicinin üzerindeki yükü nasıl hafifletebiliriz’ bunun için gücümüzü biraz da güneşten alalım dedik. Bizim şuanda sanayiye uygun olmayan parsellerimiz, çok dikey yapıda olan arsalarımız var. Buraları değerlendirelim dedik. Hemen yanında arıtma tesisi de yaparak çalışan sondajlarımızın elektriğini bedavaya getirmiş olacağız. Biz şuanda Türkiye’de en ucuz suyu veren OSB’yiz. Onun için biz bu projeleri gün geçtikçe arttıracağız. Şuanda bizim yıllık 530 bin kWh bir üretimimiz var. Tabi zamanla bunu arttıracağız. OSB’de yatırım yapan sanayici arkadaşlarımızın üzerindeki yükü nasıl hafifleteceğiz, rekabet güçlerini nasıl arttıracağız onun için böyle bir uğraş içerisindeyiz” dedi.

“Hedef 3 MW üretim ile 200 bin lira gelir elde etmek”

Şu anda 5 sondajın elektriğini üretecek kapasitede bir üretim yaptıklarını belirten Karavil, “530 bin kWh üretim yapıyoruz yıllık ama hedefimiz bunun 3 MW’ya çıkarıp aylık 200 bin liraya yakın bir gelir sağlamak. Bununla sanayicimizin üzerindeki yükü hafifletmek. Biz bunun 3 MW’a çıkarttığımız zaman yıllık 2 milyonun üzerinde bir kW üreteceğiz. Bu üretimle suyumuzu daha da ucuz fiyata vereceğiz. Bugün bir ihracat yapmak istiyorsanız rekabet etmek için üretimin maliyetini düşürmek lazım. Bu da elektrik, su, gaz, altyapı yatırımlarıyla düşer. Bugün OSB’de rahatlıkla bir sanayicimiz bayisini, müşterisini gezdirebilir. OSB’nin giriş-çıkışı, yolları, aydınlatmaları bugün tam anlamıyla Avrupa kıyasında bir OSB ayarına gelmiştir. Demir yoluyla buradaki ürünlerimizi biz nasıl rahatlıkla limana çekebiliriz, limandan gelen ithalat ürünlerimizi nasıl sanayicimize rahatlıkla çekebiliriz hedefimiz hep bu. Bunu yaptığınız zaman ayakta kalabilirsiniz. Başarılı olabilirsiniz. Bu da altyapı hazırlığı olmasıyla, giderlerin azalmasıyla oluşur. Onun için hedefimiz bu” diye konuştu.



Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl

