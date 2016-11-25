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Sanayide istihdam üçüncü çeyrekte azaldı

Sanayide istihdam yüzde 0,4 azaldı.


25 Kasım 2016 10:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz -Eylül) 'Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,4 arttı. 

Etiketler: istihdam, sanayi


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