Sanayide yerli üretim hamlesi

İthalata bağımlılığı azaltacak tedbirlerin başında ithal ürünlerin millileştirilmesi bulunuyor. Hükümet tarafından birçok kez sanayicilere ithal edilen ürünler için 'Millileşme' çağrısı yapılmıştı. Birçok sektör hangi ürünlerin yerli ve milli olarak üretilebileceği konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bazı üreticiler ise yerli üretime çoktan geçti. Türkiye'de 10 yıldır elektrik şalt malzemeleri üreten Yurttaş Holding, bu güne kadar yurt dışından ithal edilen ürünleri, piyasa da ortaya çıkan talep üzerine yerli ve milli olarak üretmeye başladı. Trimbox markası ile aşırı gerilim sönümleyici üretimi yapan firma, tüm elektrik tesisatlarında kullanılan ve zorunlu olan parafudr cihazını tamamen yerli ve milli olarak üretiyor.

Kullanıcıların yerli ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için ithal ürünlere yöneldiğini kaydeden Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, "Ülkemizde tüm yapılarda kullanılan elektrik şalt malzemeleri maalesef çok yüksek bedeller ile yurt dışından ithal ediliyor. Kullanıcılar yerli ürün hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları içinde ithal ürüne karşı eğilim gösteriyorlar. Cari açıkta şalt malzeme kalemi yaklaşık olarak 2 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Biz firma olarak 10 yıldır ülkemizde elektrik tesisatlarında kullanılan ürünler üretiyoruz. 2016 yılında Sanayi Bakanlığı üreticilere, ithal edilen ürünlerin millileştirilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. O dönem Bursa'daki fabrikamızda çalışmalarımızı yaptık, geçen yıl itibari ile de parafudr adı verilen cihazları yerli ve milli olarak üretmeye başladık. Parafudr, bir elektrik tesisatında fazlar üzerinde özellikle yıldırım hadisesinde yaşanması kaçınılmaz olan ani aşırı akımların toprakla kısa devre olmasını sağlayan ürünlerin genel adıdır ve yönetmelik gereği kullanılması da zorunludur" dedi.

İthal ürün 2 bin 500 TL yerlisi 500 TL

İthal ürünler ile yerli ürünler arasında ki fiyat farkına dikkat çeken Yurttaş: "Parafudlar yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim sistemleri için ayrı ayrı mevcuttur. Alçak gerilim parafudrlar da kendi arasında B, C ve D sınıfı olmak üzere üçe ayrılır. Fiyatlandırmalarına baktığımızda parafudrların marklarına göre bir tanesinin ortalama 2 bin 500 TL fiyatı bulunuyor. Ancak bazı yapılarda birden fazla sayıda kullanmak gerekiyor ve bu da fiyatın katlanmasına sebep oluyor. İthal parafudrlar da diğer bir konuda bakım maliyetlerinin bulunuyor olması. İthal parafudrlar kartuşlu olduğu için yıllık 500 TL kartuş masrafı bulunuyor. Trimbox markası ile ürettiğimiz yerli parafudru kullanıcılara 500 fiyat ile satışa sunduk ve bakım, kartuş değişim maliyeti de bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Tüm alanlar için tek sınıf parafudr

İthal edilen tüm parafudrların sınıflandırıldığını ve fiyatının belirlendiğini belirten Evren Yurttaş: "İthal parafudrlarda yapıların durumuna göre keşif yapılıyor ve hangisini kullanmanız gerektiği belirleniyor. B, C ve D sınıflarına göre maliyetiniz 2 bin 500 TL'den neredeyse 15 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Biz üretimimizde B, C ve D sınıfı parafurdları tek bir cihazda topladık. Bu sayede sadece Trimbox'ı kullanarak elektrik tesisatınızı sadece 500 TL bedel ile koruma altına alabiliyorsunuz. Geliştirdiğimiz cihaz parafudr görevini yerine getirdiği gibi aşırı gerilimi sönümler, nötr kopması gibi durumlarda da tam koruma sağlar. Trimbox ani voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, trafo patlaması ve yıldırım düşmesi gibi durumlarda tesisatları ve bağlı bulunan cihazları, fabrikalarda kullanılan makinalara da koruma sağlar. Bir de parafudrların en büyük sorunu topraklama ihtiyaçlarının bulunması. Trimbox yerli parafudrlar tesisatla topraklama olmadan da koruma görevini yerine getirir. İthal parafudrların bu özellikleri bulunmuyor" şeklinde konuştu.