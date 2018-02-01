Sanayiden Avrupa'ya

Makine Mühendisi Recep Bilal Şengün ve ekibi tarafından Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde imalatı yapılan üç tekerlekli ‘taksi bisikletler’, yurt dışına gitmeye hazırlanıyor. Recep Bilal Şengün’ün ilk örneklerini Lüleburgaz Belediyesi için projelendirip, uygulamaya koyduğu bisikletler yurt dışından da ilgi gördü.Elektrikli, güneş enerji sistemi ile çalışan ve aynı zamanda pedal ile kullanılabilen taksi bisikletler artan yakıt ve vergi fiyatları nedeniyle yavaş yavaş Türkiye'de de rağbet görmeye başladı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan sanayi sitesinde üretimleri yapılan üç tekerlekli bisikletler, kısa bir süre önce Kırıkkale’de kullanılmaya başlandı. Üretimleri sırasında Türk insanının konfor anlayışı ve ülke koşullarına göre tasarlanan taksi bisikletler Fransa ve Hollanda tarafından da mercek altına alındı. Avrupa’da yaygın olarak kullanılan taksi bisikletin, yerli üretimlerinin ise önümüzdeki aylarda Avrupa’ya yola çıkması planlanıyor.

Türkiye’de de kullanılmaya başlandı

Taksi Bisikletlerin Türkiye’de daha çok yaygınlaşması gerektiğini belirten Recep Bilal Şengün, “Lüleburgaz Belediyesi bizden taksi bisiklet olarak kullanacağı üç tekerlekli pedalla çalışan ve pedala elektrik desteği veren bisiklet ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa birliği kapsamında proje yapmışlar, kabul görmüş. Yerli malı olacak ya da Avrupa’dan alacağız dediler. Avrupa’daki fiyatlar bizim verdiğimiz fiyatların yaklaşık iki katı. Geldiler incelediler. Gerçekten bu işi yapabileceğimize inandılar ve bizden talep ettiler. Şu anda görmüş olduğunuz ürünleri Lüleburgaz Belediye’sine teslim edeceğiz. Bu arada bizim ürünlerimizi sosyal medyada gören yurtdışı bağlantılarından Fransa’dan, Hollanda’dan arkadaşlarımızda bizden bu ürünleri talep ettiler. Bu ürünler Avrupa’da bilhassa trafiğe kapalı alanlarda, gezi alanlarında transfer sağlayan veya engellileri taşımaya yarayan pedallı bisiklet, taksi olarak kiralanarak işliyor” dedi.

Yüzde yüz yerli malı

Taksi bisikletlerin boyasından, elektronik aksamına kadar yerli üretim olduğunun altını çizen Şengün, “Aracımız ergonomik yapısı tamamen bizim tarafımızdan tasarlanmış olup, iç hacmi oldukça geniştir. Arkada iki tana yetişkin, 200 kiloya kadar yük taşıma yolcu taşıma kapasitesi var. Artı birde şoför ile üç yüz kilo. Yüzde yirmi eğim tırmana biliyor. Aynı zamanda pedal destekli elektrik motoru olduğu içinde 60 kilometreye kadar menzili var. Ama pedalı ne kadar çok kullanılırsa menzili artıyor. Ürünümüz tamamen yüzde yüz yerli olup, bütün tasarımları bize aittir. Gördüğünüz gibi şasesinden kaportasına, boyasına kadar hepsi Türkiye’de yapılıyor. Bu bisikletin üç tekerleğinde ayrı bağımsız süspansiyon var. Yolda konforu tamamen yolcuya sağlayabilecek şekilde gidebiliyorsun. Çukurları hissetmiyorsunuz ve bisikletin dengesi de bozulmuyor. Bu Türkiye’de ve dünyada ilk bir tasarım olduğu içinde iftihar ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Engelli vatandaşlar rahatlıkla kullanabilir”

Trafiğe kapalı alanlar ve park ya da şehir içi kullanımının yanında engelli vatandaşlar içinde çok uygun bir ulaşım aracı olduğunun altını çizen Şengün, “Benim burada hem halkımıza hemze belediyedeki yöneticilerimize bisikleti kullanmanın hem sağlığımız açısından hem çevre açısından hem de kirlilik açısından birçok şeyin önüne geçeceğini düşünüyorum ve tavsiye ediyoruz. Zaten bisiklet demek sağlık demektir. Aynı zamanda bizim yaptığımız bisikletlerde engelli arkadaşlar iki kişi pedal çevirdiği için birisinin ayağı engelli birisinin kolu engelli, ikisi bir bütünleşik sağlayarak yol alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Kargo taşımacılığı ve engelli vatandaşlar için de ayrı modelleri bulunan bisikletler, 45 ile 50 kilometre mesafe yol alabiliyor ve 40 kilometre hıza kadar çıkıyor. Ayrıca her tekerleğinde bağımsız süspansiyon bulunan bisiklet bu özelliği ile dünya çapındaki rakiplerini geride bırakıyor.

Oğuzhan Eke - Uğur Konuk

