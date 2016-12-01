Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sancaktepe Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hamza’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

41. dakikada Süleyman’ın pasıyla topla buluşan Umut’un ceza sahası içi sol çaprazından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mehmet’te kaldı.

53. dakikada Hasan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shala’nın vuruşunda çizgi üzerinde defanstan dönen topu önünde bulan Turgut Doğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

62. dakikada Anıl’ın son çizgiye inerek altıpasa gönderdiği topu defans uzaklaştırdı.

66. dakikada Hasan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shala’nın rakibini geçerek, uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

84. dakikada Selim’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sadiku’nun eline çarpmasını Hakem Onur Karabaş, penaltı olarak nitelendirdi.

85. dakikada Süleyman’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Kadem’in kapattığı köşeden ağlara gitti. 1-2

89. dakikada Süleyman'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Kadem meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Sancaktepe Belediye 15 Temmuz

Hakemler: Onur Karabaş xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx

Sancaktepe Belediyespor: Mehmet xx, Caner xx, Samet xx, Gökhan xx, Umut xx, Alaattin Hamza Ok xx (Selim dk. 34 x), Süleyman xx, İrfan xx (Abdulsamet dk. 86 ?), Bahadır xx, Anıl xx, İlker xx (Nuri dk. 69 x)

Yedekler: Emre, Erdinç, Serkan, Fatih

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Kasımpaşa: Kadem xx, Veysel xx (Hakan dk. 73 x), Hamit xx, Bozhikov xx, Ferhat xx, Abdullah xx (Sadiku dk. 62 x), Ahmed xx, Turgut Doğan xx (Eduok dk. 62 x), Hasan xx, Shala xx, Batuhan Altıntaş xx

Yedekler: Emirhan, İsmail Ayaz, Bartu, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Turgut Doğan (dk. 53), Shala (dk. 66) (Kasımpaşa), Süleyman (dk. 85 pen.) (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı Kart: Hamit, Sadiku (Kasımpaşa)

Mehmet Şirin Topaloğlu