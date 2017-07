Sancaktepe Sur Yapı ile en yeni ‘Muhit’ine kavuşuyor

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, dönüşümüne büyük katkı sağladığı Sancaktepe ilçesinde dördüncü projesi olan Muhit’in yapımına başlıyor. 40.170 m² inşaat alanına sahip proje 217 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor. 7 blokta 32 farklı daire tipi seçeneği sunulan Muhit, bölgenin en önemli ulaşım akslarının birleşme noktasında bulunuyor. Hem yatırımcı hem de oturumcuya hitap eden Muhit’te daireler 279 bin TL’den başlıyor.

Sur Yapı’nın Anadolu Yakasındaki 19. Sancaktepe’ deki 4. projesi "Muhit"

Sancaktepe bölgesinin gelişiminde önemli bir rol oynadıklarını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas; “Bu yıl içerisindeki altıncı, Anadolu Yakasında on dokuzuncu markalı konut projemize Muhit ile başlıyoruz. Ayrıca Muhit bizim Sancaktepe ilçesindeki dördüncü projemiz... Bölgede bu zamana kadar Adapark, Mahalle İstanbul ve Lavender ile 1700 bağımsız bölümü konut alıcılarıyla buluşturduk. Muhit ile birlikte bu bölümlere 217 konut ve 12 ticari alan ekliyoruz. 175 milyon TL yatırım ile yapımına başladığımız Muhit projemizi ‘‘Çocuğunuz hayata 1-0 önde başlasın’’ sloganıyla satışa çıkardık. Projemizi tasarlarken çocukların içerisinde keyifle büyüyeceği az katlı insan ölçeğinde bir proje olmasına özen gösterdik. Az katlı mimarisi, geniş iç avlusu ve çocuklar için hazırlanmış kocaman bahçesi ile çocuklu aileler keyifle zaman geçirebilecek. Projemizde lansman sürecine özel 279 bin TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Lansmana özel peşinatsız ve vade farksız ödeme planları ile hem yatırımcı hem de oturumcuya hitap ediyoruz. Sancaktepe son yıllarda yatırımcısına en çok kazandıran ve Anadolu Yakasının en çok prim yapan semtlerinin başında geliyor. Bölgeye inşa edilen kamu yatırımları ve ulaşım akslarına yakınlık Sancaktepe’nin değerini her geçen gün artırıyor. Sancaktepe, yapılması planlanan günlük hareketinin yaklaşık 100 bin kişi olacağı tahmin edilen 4100 yatak kapasiteli Türkiye ve Avrupa’nın planlanan en büyük şehir hastanelerinden birine, yapılması planlanan devlet üniversitesine ve yeni Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattına ev sahipliği yapıyor. Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin önümüzdeki süreçte daha da gelişeceği görülüyor. Sancaktepe’nin her geçen gün Anadolu Yakasının güzide bir Muhit’i kimliğine kavuştuğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle Sancaktepe’nin oturumcusuna ve yatırımcısına daha çok kazandıracağını düşünüyoruz” dedi.

Sur Yapı Muhit’te 32 farklı daire tipi!

Anadolu Yakasının gelişimine hızla devam eden bölgesinde yükselecek olan Muhit, 7 bloktan oluşuyor. Proje, 68 ila 486 metrekare aralığında 32 farklı daire tipi ile hem yatırımcıya hem de oturumcuya hitap ediyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı projede daire fiyatları 279 bin TL’den başlıyor. Modern hayatın tüm gereksinimlerini barındıran ve yenilikçi yatay mimarisiyle dikkat çeken projede ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 98 ila 367 metrekare arasında değişen 12 ticari alan da yer alıyor. Evlerin büyük bir kısmının iç avluya bakacağı proje, geniş yeşil alanları ile hem çekirdek ailelere hem de geniş ailelere özledikleri yaşamı sunuyor.

Muhit, bölgenin en önemli akslarının yanı başında yükselecek

Sur Yapı’nın Anadolu Yakasındaki 19. markalı konut projesi olan Muhit, Sancaktepe’nin en önemli ulaşım aksları üzerinde yer alıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, TEM Otoyolu ve E-5 bağlantı yollarına yakın mesafede bulunan proje, Üsküdar-Sancaktepe metrosunun Abdurahmangazi Durağına çok yakın konumda bulunuyor.

İstanbul'un en çok değer kazanan semti Sancaktepe'de yükselecek Muhit, belediye binasına, yapımı planlanan 15 bin çalışan ve 4100 yatak kapasiteli şehir hastanesine çok yakın konumuyla iyi bir yatırım yapmak isteyenler için çekim merkezi oluyor.

‘‘Çocuğunuz hayata 1-0 önde başlasın’’

Avantajlı lokasyonunun yanı sıra Muhit, az katlı mimarisi, geniş iç avlusu, yemyeşil peyzajı ve sosyal donatıları ile seçkin bir muhit yaşamının kapılarını aralıyor. Projede müzik odası, koku odası, şifa odası gibi isimlendirmelerle niteliğine uygun bitkilendirilmiş, peyzaj içerisinde farklı noktalarda konumlandırılmış altı adet açık hava dinlenme alanı yer alıyor. Projede ayrıca pergola altı dinlenme alanları, çim tepeler, süs havuzları, güneşlenme terasları, dinlenme alanları, gül bahçesi, zen bahçesi, çim aktivite alanları, açık ve kapalı otopark imkanı, 3 pota basketbol alanı, açık ve kapalı havuz, süs havuzu, fitness, stüdyo ve kafe alanları yer alıyor. Çocuklar için özel oyun alanlarının ve çocuk yüzme havuzunun bulunduğu projeden ev sahibi olacaklar çocuklarına doğa ile iç içe olma imkanı ve yıllarca değerini kaybetmeyecek bir miras bırakma fırsatı yakalıyor.

Lansmana özel iki farklı ödeme seçeneği!

Sur Yapı, Muhit projesinde lansman dönemine özel 2 farklı ödeme planı ile ev almak isteyenlere fırsat sunuyor. İlk seçenekte peşinat ödemeden 60 ay 0 faiz ya da 120 ay 0,45 vade imkanı bulunuyor. İkinci seçenekte ise yüzde 50 peşinat ile 36 ay vade farksız ödeme planı ile fırsat sunuluyor. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde lansman indirimine ek yüzde 10 indirim imkanı da sunuluyor.