Sancaktepe’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 25’inci Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri zorlu mücadelelere sahne oldu. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in düdüğüyle başlayan müsabakalar; ’minikler 1, minikler 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, destek küçük, destek büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı, baş’ kategorileri olmak üzere 13 farklı kategoride gerçekleştirildi. Aralarında Recep Kara, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz gibi 34’ü Kırkpınar’da başpehlivan olmuş 90 güreşçi müsabakalarda kol bağladı.

Sabahtan başlayıp akşama kadar devam eden müsabakalarda güreşçiler, başpehlivan olmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Finale kalan Ali Gürbüz rakibi Recep Kara’yı yenerek başpehlivan olurken, İsmail Balaban’nda üçüncü oldu. Ali Gürbüz finali kazanarak 30 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Gürbüz’e madalya, kupa ve altın takdim etti.

"MÜSABAKALARI İNŞALLAH BÜYÜK BİR HEYECANLA İZLEMİŞ OLACAĞIZ“

Kırkpınar’dan sonra ikinci büyük organizasyon olduğunu belirten Başkan Erdem, "Sancaktepe Belediyesi olarak bu sene 25. büyük organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Kırkpınar’dan sonra ikinci büyük organizasyon olarak iddialıyız. Bu sene yeni inşa ettiğimiz alanda güreşleri yapacaktık. Kaba inşaatı tamamlandı. Şu anda çatı aşamasında. Çimleri seremediğimiz için seneye kaldık. Bugün burada 34 başpehlivan er meydanına çıkacak. Kırkpınar’ın başpehlivanlarından Recep Kara, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Ali Gürbüz de dahil bütün pehlivanlarımız Sancaktepe er meydanında. Ben yiğitlere, erlere başarılar diliyorum. Centilmence müsabakaları inşallah büyük bir heyecanla izlemiş olacağız“ dedi.

"500 BİN LİRAYA YENİDEN AĞA OLDU"

Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nin gelecek yıl düzenlenecek 26. organizasyonunun ağalığını yine iş adamı Ahmet Tüzün kazandı. Gerçekleştirilen ihalede 500 bin lira bedelle en yüksek rakamı veren Tüzün, gelecek yılki güreşlerin de ağalığını üstlenme hakkı elde etti. Tüzün’e ağalık kupasını Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem takdim etti.

Alper Suat Tutaşı