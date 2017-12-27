Sancaktepe’de bekar evinde çekiçli dehşet: 2 ölü 1 yaralı

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde dehşet veren bir olay yaşandı. Binanın üçüncü katında bekar evi olarak kullanılan 6 kişinin kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan olay sırasında Mehmet B. İsimli şahıs, bıçak çekiç kullanarak Barış K. ve Metin K. İsimli şahısları öldürerek evden çıktı. Daha sonra eve çok yakın bir kahvede evde kalan bir başka arkadaşı olan Hüseyin B.’ın olduğunu öğrenen şahış buraya giderek cinayet olan çekiçle burada da saldırı gerçekleştirdi. Hüseyin B. Ağır yaralanırken zanlı Mehmet B. kaçarak uzaklaştı. Kahvehanedeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ise, zanlıyı kısa sürede yine Canan Sokak içerisinde yakaladı. Zanlının ilk ifadesi üzerine daireye çıkan polisler korkunç cinayetle karşılaştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Olayın şokunu yaşayan apartman sakinleri “sabah çok ses duyduk. Böyle bir şey olduğunu düşünsek anında polise haber verirdik. Daha önce kavga gürültülerini duymamıştık” dediler.

Cenk İşver

