Diğer
Kategoriler

Sancaktepe’de iki otomobil alev alev yandı

Sancaktepe’de park halinde olan iki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sancaktepede iki otomobil alev alev yandı

15 Ocak 2017 07:40
Sancaktepe’de iki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Çıkan yangın nedeniyle iki otomobil kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı apartman dairesinde de maddi hasar meydana geldi. 

Sancaktepe, Fatih Mahallesi, Emirgan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan iki otomobil yanmaya başladı. Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otomobillerden sıçrayan alevler bitişiğinde bulunan bir apartman dairesine de sıçradı. Daireye sıçrayan alevler nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanmakta olan otomobillere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak alevlerin apartmana olan sirayeti engellendi. Sirayetin engellenmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Meydana gelen yangın nedeniyle iki otomobil kullanılamaz hale gelirken apartmanda bulunan bir dairede de maddi hasar meydana geldi.
Otomobillerde meydana gelen patlama seslerine uyandıklarını belirten mahalle sakini,’’ Patlama seslerine uyandık. Evden çıkarak yardıma koştuk. Bütün insanlar yardımcı olmaya çalıştı. Otomobillerden çıkan alevlere eve sıçradı. İtfaiye olay yerine gelerek müdahale etti’’ ifadelerini kullandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından yangının park halinde bulunan otomobillerin yanında bulunan doğal gaz kutusundan çıkmış olabileceği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Oğuzcan Yazar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç