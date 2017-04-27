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Sancaktepe’de sahte içki operasyonu

Sancaktepe’de sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen eve düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere çok sayıda sahte rakı, viski ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sancaktepede sahte içki operasyonu

27 Nisan 2017 09:19

Yenidoğan Mahallesi, Ayaz Sokak üzerinde bulunan bir evde sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, Alaattin K. isimli şahsın adreste sahte içki imal ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kullanıma hazır 60 şişe viski ve rakı, 800 adet içki şişelerine takılmak üzere kullanılan kapak ile hologram ve şişelenmek üzere bekletilen 120 litre sahte içki ele geçirildi. Bunun yanı sıra 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Sahte içki imal ettiği gerekçesiyle Alaattin K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Alaattin K. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 

Oğuzcan Yazar - Cenk İşver
 

Etiketler: operasyon, sahte içki, Sancaktepe


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