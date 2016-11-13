Diğer
Kategoriler

Sandal faciasında 4. kayıp aranıyor

Gemlik'te sandalın alabora olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda 4. bir kişinin de kayıp olduğu öne sürüldü.

Sandal faciasında 4. kayıp aranıyor

13 Kasım 2016 23:51

Alınan bilgiye göre, önceki gece Gemlik iskelesinden sandalla ayrılan ve sabaha karşı sandalın alabora olması sonucu denizde boğularak hayatını kaybeden Yaşar Başkal (23), Süleyman Demir (46) ve Abdullah Lenkci'nin cenazeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası denizden çıkartılarak önce Gemlik'e ardından kesim ölüm nedenlerinin tespiti için savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp kurumuna sevk edilmişti. Gün boyu bu gelişmeler yaşanırken akşam saatlerinde Gemlik'te bir kişinin daha kayıp olduğu öğrenildi. Öte yandan A.C. isimli gencin yakınları İlçe Emniyet müdürlüğüne giderek kayıp müracaatında bulundular. A.C.'nin cep telefonuna da uzun süredir ulaşılamadığı ifade edildi. Emniyet güçleri şimdi kayıp 4.kişinin bulunması için ilçe genelinde çalışma başlatırken, alabora olan sandalın bulunduğu bölgede sabah erken saatlerde arama yapılabileceği öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. 

Enver Fatih Tıkır

Etiketler: 4. kayıp, sandal faciası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!