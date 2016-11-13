Alınan bilgiye göre, önceki gece Gemlik iskelesinden sandalla ayrılan ve sabaha karşı sandalın alabora olması sonucu denizde boğularak hayatını kaybeden Yaşar Başkal (23), Süleyman Demir (46) ve Abdullah Lenkci'nin cenazeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası denizden çıkartılarak önce Gemlik'e ardından kesim ölüm nedenlerinin tespiti için savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp kurumuna sevk edilmişti. Gün boyu bu gelişmeler yaşanırken akşam saatlerinde Gemlik'te bir kişinin daha kayıp olduğu öğrenildi. Öte yandan A.C. isimli gencin yakınları İlçe Emniyet müdürlüğüne giderek kayıp müracaatında bulundular. A.C.'nin cep telefonuna da uzun süredir ulaşılamadığı ifade edildi. Emniyet güçleri şimdi kayıp 4.kişinin bulunması için ilçe genelinde çalışma başlatırken, alabora olan sandalın bulunduğu bölgede sabah erken saatlerde arama yapılabileceği öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Enver Fatih Tıkır