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Sandalye imalatında İŞKUR ve kadın eli

Karabük’ün Yenice ilçesinde, ahşap sandalye sektöründe İŞKUR destekli istihdam garantili açılan mesleki eğitim kursu ile yüzler gülüyor.

Sandalye imalatında İŞKUR ve kadın eli

27 Temmuz 2017 17:02

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven ahşap sandalye sektöründe İŞKUR destekli istihdam garantili açılan mesleki eğitim kursunu ziyaret etti.

Demirel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun İŞKUR ve Yenice Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldığını söyleyerek, “ Kursta 9’u bayan 12 kursiyerimiz yer alıyor. Kursun yapıldığı bu işletmenin ara ürünü ilçemizden temin ederek ahşap sandalye imalatı şeklinde nihai ürüne çevirmesinin memnuniyet verici” dedi.
İŞKUR Müdürü Coşkun Güven de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan, hedef 2 milyon artı istihdam projesine katkıda bulunmanın önemli bir adımının meslek eğitimi olduğunu kaydetti.

Kurslara özel önem verdiklerini aktaran Güven, bu alanda 9'u kadın 12 kursiyere 5 ay sürecek olan kursa finansman desteği sağladıklarını, kursiyerlerin çoğunlukla kadın olmasının kadın istihdamı açısından ayrıca önemli olduğunu belirtti.

Güven, 10 Mayıs’ta başlayan kursun 28 Eylül'de sona ereceğini, kursiyerlere, İŞKUR tarafından günlük 45 lira ücret ve genel sağlık sigortası ödendiğini ve kursun sonunda ise Yenice Halk Eğitim Müdürlüğü’nce Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilerek, kişilerin istihdama katılmaları sağlanacağını da sözlerine ekledi. 

Çetin Uzunkara


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