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Sandalye üzerinde oturur halde ölü bulundu

Adana'da 59 yaşındaki Yılmaz Gökçe, tek odalı evinde sandalye üzerinde oturur halde ölü bulundu.

Sandalye üzerinde oturur halde ölü bulundu

20 Mart 2018 09:50

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Çuputçu Mahallesi'nde meydana geldi. 59 yaşındaki Yılmaz Gökçe, tek odalı evinden öğleye kadar çıkmayınca ona sürekli yemek getiren bir kişi şüphelenip evine gitti. Kapıyı çaldı ancak ses gelmeyince kapıyı açıp içeri girdiğinde Gökçe'yi sandalye üzerinde hareketsiz vaziyette gören şahıs, hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gökçe'den geriye sandalye üzerindeki ibretlik görüntüsü ve masa üzerindeki yiyecekleri kaldı.

Polis ise olay yerine gelip inceleme başlattı. Daha sonra Gökçe'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gökçe'yi tanıyanlar ise kimsesi olmadığını, tek odalı evde yalnız yaşadığını, hastalıklarla boğuştuğunu söyledi.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, ölü bulunma

 

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