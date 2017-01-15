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Sandık yolu göründü, YSK'da 2 Nisan hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren Anayasa değişikliklerinin referandum süreci için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kolları sıvadı.

Sandık yolu göründü, YSKda 2 Nisan hazırlığı

15 Ocak 2017 09:18

TBMM Genel Kurulunda önümüzdeki hafta sonu tamamlanması beklenen Anayasa değişikliğinin Şubat başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması durumunda, 2 Nisan’da referanduma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının anayasa değişikliklerini halkoyuna sunulması kararından 60 gün sonra referanduma gidilmesi gerekiyor.

YSK da tüm hazırlıklarını 2 Nisan veya 9 Nisan tarihine göre yapıyor. YSK yetkilileri, referandum sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin 30 civarında genelge hazırlandığını dile getirdi. İl, ilçe seçim kurulları, sandık kurulları, oy kullanma saatleri, referandum sonuçlarının birleştirilmesi, denetlenmesi, seçmen listeleri ve sandık güvenliği gibi konularda YSK bir dizi genelge yayınlanacak.

YURT DIŞI SEÇMENLER
 YSK, adres bilgisi olmayan yurtdışı seçmenlerin kimlik bilgileri ile oy kullanmasını öngören düzenlemenin iptali için CHP’nin yaptığı başvuruyu ise reddetti. Hükümetin geçtiğimiz günlerde yayınladığı KHK’da, yurt dışındaki seçmenlerden adres bilgisi olmayanların Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde kayıtlı kimlik bilgileri ile oy kullanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. CHP, bu düzenlemenin, ‘Seçimlere bir yıl kala seçim yasasında yapılan değişikliklerin uygulanmayacağına’ yönelik anayasa hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için YSK’ya başvurmuştu. YSK, CHP’nin bu başvurusunu reddetti. YSK yetkilileri, seçim yasasında bir değişiklik yapılmadığını, KHK’daki düzenlemenin nüfus kanunda bir değişiklik içerdiğini belirterek, CHP’nin başvurusunun reddedildiğini dile getirdi.

GURBETÇİYE SANDIK YOLU
 AK Parti kurmayları, yurt dışı seçmenleri ile ilgili yapılan düzenlemenin gerekçesini şöyle anlattı: Yurt dışında seçmen kütüğünü oluşturmak için yerleşik adres bilgilerinin bulunması şartı var. Geçmişte Meclis’ten çıkarılan bir yasa ile bu hüküm, 31 Aralık 2016’ya kadar askıya alınmıştı. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde böylece, yurt dışında yaşayan seçmenler, adres bilgileri olmasa da, büyükelçiliklerdeki kimlik bilgileri ile oy kullanabildi. Ancak süre 31 Aralık’ta bitince referandumda 980 bin seçmenin sandığa gidememesi riski oluştu. Yani adres bilgisi olmadığı için seçmen kütüğünde isimleri çıkmayanlar referandumda oy kullanamayacaktı. KHK ile getirilen düzenleme ile yurt dışındaki seçmenlerin adres bilgileri olmasa bile Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerindeki kayıtlı kimlik bilgileri ile oy kullanmalarına imkân sağlandı.

PUSULALAR HAZIR
Referandumda kullanılacak oy pusulaları da hazır hale getirildi. Pusulada, kahverengi ve beyaz renkte bölümler olacak. Anayasa’ya ‘evet’ diyenler beyaz bölüme, ‘Hayır’ diyenler ise kahverengi bölüme mühür basacak.

Yücel KAYAOĞLU / Türkiye Gazetesi


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