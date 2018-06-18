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Sandıklarda bayram rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bayram ve hafta sona tatili münasebetiyle sandıklara akın ederek oy verme rekoru kırdı.

Sandıklarda bayram rekoru kırıldı

18 Haziran 2018 14:50

Avrupa ülkelerinde 3 milyon 31 bin 635 Türk seçmenden sandıkların kapanmasına iki gün kala oy kullanan vatandaşların sayısı 1 milyon 197 bin 871 kişiye ulaştı. Bir önceki seçim olan Cumhurbaşkanlığı halk oylamasında göre yüzde 9,78 artış olurken, bu zamana kadar kullanılan oy oranı yüzde 39.31 oranında gerçekleşti. 19 Haziran saat 21.00’e kadar oy verme işleminin devam edeceği Avrupa ülkelerinde Almanya’da 588 bin 209, Fransa 146 bin 464, Hollanda 96 bin 049 Avusturya 45 bin 211, Belçika 57 bin 563 ve İsviçre’de 36 bin 383 Türk vatandaşı oyunu kullandı. 

Mehmet Koca 

 

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