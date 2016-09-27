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Sandıklı’da elektrik çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde süt sağma makinesinden elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Sandıklıda elektrik çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

27 Eylül 2016 14:38

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Örenkaya köyünde meydana geldi. Abdurrahman Taşkın (24), hayvanları sağmak girdiği ahırda, sağma makinesinden yayılan elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan talihsiz gencin cenazesinin bugün öğle namazından sonra Örenkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi. 

Ali Bayar 

Etiketler: Abdurrahman Taşkın, Afyonkarahisar, elektrik çarpması, sandıklı


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