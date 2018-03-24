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Sandıklı‘da şehit acısı!

Siirt'te bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Kademeli Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in şehadet haberinin ulaştığı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan baba ocağına bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Sandıklıda şehit acısı!
Sandıklı‘da şehit acısı! - Foto Galeri

24 Mart 2018 17:56

Şehidin komşusu ve mahalle sakinleri başsağlı dilemek için baba evine akın etti. Protokol üyeleri eve şehadet haberi vermek için geldiklerinde baba Salih Çetin mahalle kahvanesinde idi. Baba Salih Çetin, Mahalle Muhtarı Yaşar Ünal’ın görevlendirdiği mahalle sakinleri ile evine gelince önündeki kalabalık ve Türk bayraklarını görünce gözyaşlarını tutamadı. 

Şehit ve Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, “Bölücü hainler bir kez daha canımızı yaktı. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Aslen Sandıklı Alacami köyünden olan ama merkez istasyon mahallesinde ikamet eden Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin’in şehadet haberini babası Salih ve annemiz Cennet'e verdik. Şehidimizin abisi de asker iken şeker hastalığından vefat ettiğini öğrendik. Ailemize ikinci bir acı daha düştü. Şehidimiz babasının da izni üzerine yarın öğle namazı sonrası Sandıklı Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak” diye konuştu.  

Ali Bayar
 

 

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