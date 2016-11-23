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Sandıklı’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sandıklıda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

23 Kasım 2016 19:33

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ramazan Ç. idaresindeki 03 LK 679 plakalı otomobil Başağaç köyü yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada, Sevim Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ramazan Ç. ve araç içerisinde bulunan Satı Ç. ile Melike Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Melike Ç.’nin ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Bayar

Etiketler: 1 ölü, 3 yaralı, sandıklı, trafik kazası


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