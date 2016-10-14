Kaza, Toprak Mahsulleri Ofisi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Afyonkarahisar'a giden Ahmet Koçatepe (29) idaresindeki 48 GD 380 plakalı kamyon ile Hocalar ilçe merkezine girmekte olan Hasan Çetin (58) idaresindeki 03 LA 117 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisi ile kaldırıma çıkan otomobilde sıkışan şoför Hasan Çetin ve eşi Sadet Çetin (60) itfaiye ekipleri yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekibi yardımı ile kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ali Bayar