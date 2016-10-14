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Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sandıklıda trafik kazası: 2 yaralı

14 Ekim 2016 12:23

Kaza, Toprak Mahsulleri Ofisi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Afyonkarahisar'a giden Ahmet Koçatepe (29) idaresindeki 48 GD 380 plakalı kamyon ile Hocalar ilçe merkezine girmekte olan Hasan Çetin (58) idaresindeki 03 LA 117 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisi ile kaldırıma çıkan otomobilde sıkışan şoför Hasan Çetin ve eşi Sadet Çetin (60) itfaiye ekipleri yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekibi yardımı ile kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Ali Bayar

Etiketler: sandıklı, trafik kazası


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