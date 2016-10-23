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Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sandıklıda trafik kazası: 2 yaralı

23 Ekim 2016 14:05

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları yakınlarında 34 UY 9265 plakalı cipi ile seyreden Arif U., yol yapımını fark etmeyerek tamamlanmamış yola girdi. Araç, köprü viyadüklerinin yakınına geldiğinde yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada sürücü Arif U. ve H.M. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, cip çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Bayar

Etiketler: Afyonkarahisar, kaza


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