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Sandviçten zehirlendiği iddia edilen öğrenci öldü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dağıtılan salamlı sandviçi yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen birinci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.


10 Ekim 2016 15:20

Alınan bilgilere göre, olay, Doğubayazıt ilçesindeki bir okulda meydana geldi. İddialara göre, cuma günü saat 10.30 sıralarında okulda verilen salamlı sandviç yiyen öğrencilerden bazıları fenalaştı. Kusma ve ishal şikayetiyle Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alınırken, durumları ağır olan 2 kardeşten Dicle Hacıoğlu Ağrı’ya, Beritan Hacıoğlu ise Batman’a sevk edildi. Batman’da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Beritan Hacıoğlu’nun cenazesi, memleketi Doğubayazıt’a getirilerek toprağa verildi.

Milli Eğitim Müdürü, okul müdürü ve yemek şirketinin sahibi, zehirlenmenin verilen sandviçten kaynaklanmadığını söylerken, aile ise çocuklarının ölüm sebebinin salamlı sandviçten kaynaklandığını iddia ettiler. Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ise konuyu araştırdıklarını ve daha sonra açıklama yapacaklarını bildirdiler.

Bülent İba

Etiketler: ağrı, ölüm, sandviç


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