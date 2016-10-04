2014 yılı Aralık ayında rahatsızlanarak hastaneye götürülen H.Y. (11), M.Y. (10), R.Y. (8) ve N.Y. (6) isimli 4 kız kardeşin ilaç alarak zehirlendiği ortaya çıkınca polis olayla ilgili soruşturma başlatmış ve çocuklarına ilaç veren baba Fazlı Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu olarak yargılanan Fazlı Y., bir kez daha hakim karşısına çıktı. Başına gelenlerin çocukların velayeti yüzünden olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Fazlı Y., yeniden yargılanmak istediğini söyledi. Haksız yere cezaevinde yattığını ve kendisine ceza veren savcının FETÖ’den tutuklandığını belirten Fazlı Y., mahkeme sonunda söz alarak, “Daha önce de söylediğim gibi ben çocuklarımı öldürmek istemedim. Bana yapılan kumpastan dolayı başıma bunlar geldi. Ayrıca iddianame hazırlayan Gerede Savcısı, 15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişimi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekrar yargılanmak istiyorum” dedi.