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Sanıkların ek savunma talepleri reddedildi

Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ‘Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi’ davasında sanıklardan Ünsal Coşkun, Haydar Murat Özden ve Hüseyin Yılmaz’ın esasa ilişkin savunmaları alındı. Sanık avukatları da savunmalarını yaparken, duruşma yarın saat 09.15’ertelendi.

Sanıkların ek savunma talepleri reddedildi

10 Ağustos 2017 17:07

Mahkeme Başkanı Emrişah Baştoğ, duruşma sonunda verilen ara kararda esasa ilişkin savunmalarını yapmak için ek süre talebinden bulunan sanıkların taleplerinin reddine karar verirken, esasa ilişkin savunmalarını yapan ve Ankara’da Akıncı Üssü davasında da yargılanan sanıklardan Ünsal Coşkun ve Hüseyin Yılmaz’ın bundan sonraki duruşmalardan vareste sayılmalarına karar verdi. Ayrıca belirlenen sürede esasa ilişkin savunma hazırlamayan sanıkların alfabetik sıraya göre savunmalarının alınacağını açıklayarak dördüncü duruşmanın ilk celsesi tamamlandı.

Bekir Tosun


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