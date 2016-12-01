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Şanıurfa’daki saldırıya 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde devriye görevi yapan resmi polis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanıurfadaki saldırıya 3 gözaltı

01 Aralık 2016 15:14

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde devriye görevi yapan resmi polis aracına yönelik bombalı saldırının faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet güçleri, saldırıyla ilgileri olduğu düşünülen 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü belirtildi.

Dün öğleden sonra devriye görevi yapan resmi polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis memuru yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: saldırı, şanlıurfa


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