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SANKO Holding'ten tutuklama haberleri ile ilgili açıklama

SANKO Holding'ten tutuklama haberleri ile ilgili açıklama
SANKO Holding'ten tutuklama haberleri ile ilgili açıklama

SANKO Holding, iş adamı Osman Burak Konukoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaparak, "Bahse geçen kişinin holdingimizin ve holdingimize bağlı şirketlerin ortağı, çalışanı veya temsilcisi değildir. Holdingimizle uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi ve ticari bağı bulunmamaktadır" dedi.

SANKO Holding konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, " Haberde bahsi geçen Osman Burak Konukoğlu, Sayın Abdülkadir Konukoğlu’nun amcasının oğlunun oğlu olup bu akrabalık dışında holdingimizin ve holdingimize bağlı şirketlerin ortağı, çalışanı veya temsilcisi değildir. Holdingimizle uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi ve ticari bağı bulunmamaktadır.Ülkemizin önde gelen Holdinglerinden olan ve kamuoyunda istihdam artırıcı yatırımları, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan çalışmaları ve toplum yararına faaliyetleri ile takdir gören holdingimizin hissedarlarının tanıyıp tanımadığımız yüzlerce akrabasından birisi olması dışında hiçbir bağı bulunmayan Osman Burak Konukoğlu ile ilişkilendiren haberlerin yanlış anlamaya mahal bırakılmaması adına bilgilerinize sunarız" 

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