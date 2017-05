Sanlav: Özel hayatınızın kapılarını herkese açmayın

Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı Ümit Sanlav, Enka Okulları Bilişim Günleri Etkinliğinde ENKA öğrencileriyle buluştu. Etkinliğin final gününde liseli gençlere, 'Etkili Sosyal Medya Kullanımını' anlatan Ümit Sanlav, sosyal medyanın sınırsız faydaları olduğu gibi yanlış kullanıldığında da sınırsız zararları olabileceğine dikkat çekti. Günümüzde sosyal medyanın adeta dijital kimliklerimiz haline geldiğini söyleyen Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, “bu alan iyi değerlendirenler için bir avantaj, yanlış kullananlar için de büyük risk unsurları taşıyor” dedi.

"Bankalar, onunla kredi veriyor, işe alımlarda o referans alınıyor"

Gençleri özellikle öğrenim ve işe alım süreçlerinde mülakatlarını yapacak olan kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyecekleri konusunda uyaran Sanlav; "Hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak isteyenler, akrabalarınız, dostlarınız, öğretmenleriniz, ileride de patronlarınız, müdürleriniz; sosyal medya davranışlarınızı kontrol ediyor. Bankalar sosyal medya hesaplarınızı inceleyerek, iş hacminiz ve yaşam standartlarınız hakkında fikir sahibi olup, kredi kriterlerinizi belirliyor. Nasıl gözükmek istiyorsanız öyle profiller oluşturarak, sosyal medyayı avantaj haline getirebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Yapılan anket ve araştırma sonuçlarına göre her 10 gençten 9’unun sosyal medya bağımlısı olduğuna da dikkat çeken Sanlav, gençleri özellikle sosyal medyanın tehlikelerine karşı da şu cümlelerle uyardı:

"Sosyal medya bağımlılığı günümüzün en önemli bağımlılık türlerindendir. Farkında olmadan bağımlı olduğumuz bu mecralar, narsisizm ve asosyal davranışlar sergilememize neden olurken, ders çalışırken, arkadaş ortamlarında, ya da benzer durumlarda odaklanılması gereken asıl konudan uzaklaştırarak, yaşam kalitemizi olumsuz etkiliyor.

Arkadaş listemizi güvendiğimiz ve tanıdığımız kişilerden oluşturmalıyız. Sosyal medyada her gördüğümüz erkek erkek olmayabilir, her gördüğümüz kadın kadın olmayabilir, her gördüğümüz çocuk çocuk olmayabilir. Sahte ve başkalarına ait fotolarla yaşını, görünümünü, vermek istediği imajı istediği şekilde kontrol edebilen art niyetli insanlar olduğunu unutmamalıyız. Tuzaklarına düşürdükleri çocukları ve genç yaşta kızları, ailelerine şikayet edecekleri şantajı ile hırsızlık, cinsel istismar gibi konularda kullanan sapıklar var. Bu duruma dair pek çok adli vaka örneği de var.

Nasıl ki evimizin kapısını çalan birini Mevlana’dan güzel sözler söylüyor diye, güzel bir görünümü var diye, içeri buyur etmiyorsak, sosyal medya hesaplarımıza da her önüne geleni kabul etmemeliyiz. Sosyal medya alanlarımız özel alanlarımızdır. Temel amacı bilgiye ulaşmak ve paylaşmak olan sosyal medya ortamlarına atılan bilginin, gizli kalması beklenmemelidir. Özel olan özelde kalmalı, güvenlik tedbirlerine dikkat edilmelidir. Seyahat ve tatillerde yer bildirimi yapmak ve evimizden paylaşımlarda konum bilgisi vermek, hırsızlara davetiye çıkartmak demektir".