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Şanlıurfa Adliyesi'nin önünde kavga

Şanlıurfa Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesinin önünde kavga

17 Kasım 2017 20:13

Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa Adliyesi'nin giriş kapısı önünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce 7 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılardan bazıları otomobille hastaneye götürülürken, bazıları ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan
 

 

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