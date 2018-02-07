Diğer
Kategoriler

Şanlıurfa merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine büyük darbe: 22 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde dolandırıcılık çetesine büyük darbe: 22 gözaltı

07 Şubat 2018 16:56

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa polisi, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtıp dolandıran şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli İsatnabul, Konya, Adana, Gaziantep, Çanakkale illerinde operasyon düzenledi. Toplam 37 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık tarafından, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2’si çocuk olmak üzere toplam 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlıların kaldığı evlerde yapılan aramada ise 27 bin 250 Türk lirası, 19 adet telefon, 10 adet banka kartı, 20 adet telefon kartı, 2 adet hafıza kartı, 2 adet hafıza kartı adaptörü, 2 adet flash bellek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Etiketler: dolandırıcılık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç