Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında doktorlar, iş adamları, dernek başkanları ve imam olarak adlandırılan terör örgütünün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

18 Ekim 2016 18:03

Şanlıurfa merkezli Amasya, Hakkari, Kocaeli, Çorum, İstanbul, Hatay, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olmak, örgüte finans sağlamak, para aklamak suçlamasıyla aralarında toplantılarda himmet veren doktorlar, iş adamları, dernek başkanları ve ev imamı olarak adlandırılan öğretmenlerin de olduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların operasyon yapılan illerin emniyet müdürlüğüne götürüldükleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan
 

Etiketler: fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!