Şanlıurfa merkezli Amasya, Hakkari, Kocaeli, Çorum, İstanbul, Hatay, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olmak, örgüte finans sağlamak, para aklamak suçlamasıyla aralarında toplantılarda himmet veren doktorlar, iş adamları, dernek başkanları ve ev imamı olarak adlandırılan öğretmenlerin de olduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların operasyon yapılan illerin emniyet müdürlüğüne götürüldükleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan

