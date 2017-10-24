Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne ilerleyen Velat Kılıç yönetimindeki 63 N 3544 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple karayolunun 35. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrularak takla atan otomobil, şarampole devrildi. Otomobilde bulunan sürücü Velat Kılıç yara almazken, eşi Sultan Kılıç ve çocukları Siraç ile Miraç Kılıç yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Velat Kılıç kazanın şokunu atlatamazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı