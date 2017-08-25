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Şanlıurfa Siverek'te trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Siverekte trafik kazası: 5 yaralı

25 Ağustos 2017 12:20

Alınan bilgilere göre, Firkan Tüysüz Caddesi'nde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 21 EY 428 plakalı otomobil ile Bahri Karakeçili Caddesi'nde seyir halindeki 63 EE 955 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Güler Üzer, Derya Üzer, Sadık Özcan, Cemil Boğum ile Mehmet Emin Boğum yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen trafik polisi başka kaza yaşanmaması için trafiği kontrollü olarak sağlarken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesiyle trafik normale döndü. Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cuma Sarı

Etiketler: şanlıurfa


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