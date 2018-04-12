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Şanlıurfa Valiliğinden düşen cisim açıklaması

Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden düşen metal cisimle ilgili yaptığı yazılı açıklamada incelemelerin devam ettiğini ve parçaların insansız hava aracına ait olduğunun değerlendirdiğini belirtti.

Şanlıurfa Valiliğinden düşen cisim açıklaması

12 Nisan 2018 19:39

Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden boş araziye düşen metal cisimle ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Valiliğin açıklamasında,”Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ‘Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa’da boş araziye düştü’ başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür.İlimiz Hilvan İlçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık bir kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir” denildi.  

 

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